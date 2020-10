Leonberg - Wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung muss sich ein 34-Jähriger verantworten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, saßen am Samstag gegen 19.30 Uhr zwei 15-jährige Freundinnen in der der Glockenturmstraße im Leonberger Ortsteil Warmbronn auf einer Bank. Plötzlich tauchte ein 34-jähriger Mann auf, der offensichtlich betrunken war. Ohne Vorwarnung soll er eine der beiden Jugendlichen am Oberschenkel gestreichelt, beleidigt und auch noch bedroht haben.