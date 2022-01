Polizeibericht aus Leonberg Betrunkene Fahrerin flüchtet

Leonberg - Am Freitagabend gegen 22 Uhr sollte ein roter Opel Corsa aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in Leonberg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Den Anhaltesignalen der Polizeistreife wurde auch Folge geleistet. Beim Herantreten der Beamten an das Fahrzeug gab dessen Lenkerin jedoch plötzlich Gas und flüchtete in Richtung Gebersehim. Auf der Flucht kam es zu mehreren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, bevor die Lenkerin durch einen Fahrfehler am Ortseingang Gebersheim gegen eine Schutzleitplanke prallte.