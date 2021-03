Polizeibericht aus Leonberg Betrunkene baut Unfall beim Einparken

Leonberg - Der gescheiterte Einparkversuch einer 75-jährigen Mercedes-Fahrerin hat einen hohen Sachschaden zur Folge. Die Frau hatte zuvor offenbar Alkohol getrunken. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Markts in der Ditzinger Straße in Höfingen. Beim Vorwärtseinfahren in eine Parklücke kollidierte sie mit VW, der rechts daneben ordnungsgemäß geparkt war. Anschließend überfuhr sie die Parkplatzbegrenzung, kollidierte mit dem dort gepflanzten Baum und einem in der Parklücke gegenüber geparkten BMW. Ein Holzpfeiler, der den Baum vom Parkplatz abgrenzt, löste sich durch den Aufprall und schleuderte gegen einen geparkten Seat, welcher neben dem BMW stand.