Polizeibericht aus Gerlingen/Leonberg Beschädigungen vor und im Tunnel

Gerlingen/Leonberg - Verkehrsteilnehmer haben am vergangenen Dienstag gegen 23.40 Uhr mehrere beschädigte Verkehrseinrichtungen auf der Autobahn 81 im Baustellenbereich vor dem Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Leonberg gemeldet. Vor Ort stellten Polizisten dann fest, dass mehrere Warnbaken sowohl links- als auch rechtsseitig umgefahren und beschädigt waren. Im Tunnel selbst fanden sich Schleifspuren an einer Betongleitwand.