Polizeibericht aus Leonberg Berauscht, betrunken und kein Führerschein

Leonberg - Ein auffälliger 45 Jahre alter Ford-Fahrer ist der Polizei am frühen Sonntagmorgen im Ramtel in Netz gegangen. Gegen 1.20 Uhr war er mit aufheulendem Motor und unsicherer Fahrweise von Warmbronn in Richtung Leonberg unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete, wie er auf das Gelände einer Tankstelle in der Glemseckstraße einbog. Die Beamten versperrten ihm den Weg, um ihn zu kontrollieren. Der Ford-Fahrer versuchte noch zu fliehen, gab dann aber auf.