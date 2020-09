Polizeibericht aus Leonberg Beim Einfädeln mit Lkw kollidiert

Leonberg - Am Autobahndreieck Leonberg hat es am Montagmittag gekracht. Wie die Polizei berichtet, war ein 68-Jähriger mit seinem Audi gegen 12.20 Uhr gerade dabei, von der Überleitung der A 81 aus Heilbronn auf die A 8 in Richtung München zu fahren. Der Verkehr sei zu diesem Zeitpunkt stockend gewesen. Als der Mann vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Spur wechseln wollte, kollidierte das hintere linke Fahrzeugheck mit einem Lkw, der auf der Durchgangsfahrbahn fuhr.