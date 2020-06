Polizeibericht aus Leonberg Bedroht und ins Gesicht geschlagen

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich der 19-Jährige und der 36-Jährige zur Tatzeit gegen 21.20 Uhr im Bus auf dem Weg vom Bahnhof in Richtung Eltingen und Carl-Schmincke-Straße aufgehalten. Offenbar sprach der 36-Jährige den jungen Mann, der hinter ihm saß, an. Ohne ersichtlichen Grund soll er dem 19-Jährigen plötzlich mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn bedroht haben, der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Der junge Mann erstattete Anzeige bei der Polizei. Seine Verletzungen musste er im Krankenhaus behandeln lassen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Tatverdächtigen, der den Bus an der Haltestelle „Mörikeschule“ verlassen hatte, wegen Körperverletzung und Bedrohung.