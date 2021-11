Leonberg - Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch Spielautomaten in einer Shisha-Bar in der Bahnhofstraße geknackt. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher in der Zeit zwischen 1.30 und 9 Uhr die Eingangstür der Bar auf, im Inneren machten sie sich dann an den Spielautomaten zu schaffen. Sie brachen diese auf und nahmen das Bargeld mit.