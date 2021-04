Polizeibericht aus Leonberg Autofahrt endet in Ausnüchterungszelle

Leonberg - Ein 49-jähriger Renault-Fahrer war am Samstagabend mit ordentlich Alkohol im Blut auf der A 8 bei Leonberg unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, fiel er gegen 20.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Plieningen in Fahrtrichtung Karlsruhe auf, weil er in Schlangenlinien zwischen der rechten und der mittleren Spur pendelte. Nur knapp konnte er einen Zusammenstoß mit einer Leitplanke verhindern. Mehrere Autofahrer mussten ihm ausweichen, um Unfälle zu verhindern.