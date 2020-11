Polizeibericht aus Leonberg Autofahrerin baut betrunken einen Unfall

Leonberg - Ein kurioser Fall hat am Sonntagabend die Leonberger Polizei beschäftigt. Zunächst hatten die Beamten einen Ford vorgefunden, der kurz vor der Bushaltestelle „Schumisberg“ an der Mahdentalstraße in Leonberg im Graben stand. Der Wagen war zwar verschlossen, doch im Fußraum der Beifahrerseite bemerkten die Polizisten eine offene Weinflasche. Zudem war der Ford im Frontbereich beschädigt. Anhand des Kennzeichens wurde die Halteranschrift ermittelt, die Polizei suchte sie zuhause auf. Erst nach mehrmaligem Klingeln und Klopfen öffnete die 54-Jährige die Wohnungstür. Die Frau war leicht verletzt. Nachdem die Polizisten ihr Kommen erklärt hatten, teilte die Frau mit, dass sie wisse, wo sich ihr Fahrzeug befinde.