Leonberg - Weil in einer Linkskurve ein Autofahrer auf der schneebedeckten Fahrbahn abbremste, um mutmaßlich nicht von der Fahrbahn abzukommen, ist es am Mittwoch gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 46-jähriger Seat-Lenker war auf der Kreisstraße 1008 in Richtung Warmbronn unterwegs, als der Vordermann auf die Bremse trat. Deshalb musste er ebenfalls abbremsen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei geriet sein Wagen ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünbereich prallte der Wagen frontal gegen ein Verkehrsschild und schlussendlich gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Das Auto war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.