Leonberg - Einen äußerst kuriosen Fall melden die das Polizeipräsidium Ludwigsburg und die Staatsanwaltschaft Stuttgart: Ein 24-Jähriger Autodieb und Einbrecher sitzt seit Montagnachmittag in Untersuchungshaft. Der in Leonberg wohnhafte Mann wird verdächtigt, am Wochenende gleich in zwei Diebstahlsdelikte verwickelt gewesen zu sein.