Leonberg - Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Samstagvormittag zu einem Unfall im Leonberger Gewerbegebiet Leo-Ost gekommen. Nach Mitteilung der Süddeutschen Mediengesellschaft und der Polizei kam der Fahrer eines Seat Arona in dem Industriegebiet gegen 8.45 Uhr von der Straße ab. Er durchfuhr eine Hecke zwischen einem Baucontainer und einem Gebäude und landete anschließend in einer Baugrube. Der Fahrer bleib unverletzt. Das Auto kam aber von selbst nicht mehr aus der Grube und musste deshalb mithilfe eines großen Krans aus der Baugrube geholt werden. Danach wurde es abgeschleppt.