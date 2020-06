Polizeibericht aus Leonberg Auffahrunfall vor dem Engelbergtunnel

Ein 21-Jähriger in einem Renault Clio konnte noch rechtzeitig bremsen, die 25-Jährige hinter ihm in einem VW Up aber nicht mehr. Sie fuhr auf den Renault auf, der wiederum auf den Volvo geschoben wurde. Dabei wurden die VW-Fahrerin sowie die Beifahrerin im Volvo leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 19 000 Euro. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei mussten für die Unfallaufnahmen zwischenzeitlich bis zu drei Fahrspuren gesperrt werden, was zu Stau führte.