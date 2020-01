Leonberg - Ein Schaden von etwa 40 000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls vom Mittwoch gegen 19 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und Leonberg-Ost. Eine 37-jährige Seat-Fahrerin, ein 52 Jahre alter VW-Fahrer, ein 22-jähriger Opel-Lenker, ein 58 Jahre alter Mann in einem Ford und eine 30-jährige BMW-Fahrerin waren auf der zweiten Spur von links in Richtung Karlsruhe unterwegs. Die Seat-Fahrerin musste aufgrund eines Stauendes abbremsen. Der 52-Jährige bremste ebenfalls. Seinem Hintermann, dem 22-Jährigen im Opel, gelang das nicht mehr, er versuchte nach links auszuweichen, touchierte den VW aber trotzdem. Die 30-Jährige am Ende der Kolonne krachte anschließend noch in den Ford. Durch die Wucht wurde der 58-jährige Ford-Lenker auf den VW des 52-Jährigen geschoben und dieser wiederum auf den Seat der 37 Jahre alten Frau. Die 30-Jährige im BMW verletzte sich leicht. Die beiden linken Spuren blieben bis 20.45 Uhr gesperrt.