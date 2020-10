Leonberg - Sechs Leichtverletzte und etwa 3o 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Samstagabend an der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West. Gegen 19.30 Uhr befuhr der 66-jährige Fahrer einer Mercedes A-Klasse die B 295 aus Richtung Renningen kommend in Richtung Autobahn. Die Polizei geht davon aus, dass er dabei zu schnell unterwegs war und und deshalb auf eine mit vier Personen besetzte Mercedes C-Klasse, die verkehrsbedingt stillstand. Durch den Aufprall wurde die C-Klasse auf den davorstehenden Ford Mustang eines 34-Jährigen geschoben. Die Insassen der C-Klasse – eine 35-jährige Fahrerin, deren 49-jährige Beifahrerin sowie die beiden Kinder im Alter von elf und zwei Jahren – wurden wie auch der Fahrer der A-Klasse und der Ford-Fahrer leicht verletzt. Alle gaben an, Schmerzen im Bereich des Oberkörpers und des Rückens zu haben, drei Beteiligte wurden durch die alarmierten Rettungswägen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Alle Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Fahrbahnreinigung wurde die Straßenmeisterei hinzugerufen.