Polizeibericht aus Leonberg Auf der A 8 kracht’s gleich zwei Mal

Leonberg - Am Sonntag gegen 12.15 Uhr haben sich auf der A 8 zwei Unfälle ereignet. Zwischen dem Kreuz Stuttgart und Leonberg-Ost waren auf der dritten sowie vierten Spur jeweils drei Autos in Richtung Karlsruhe unterwegs. Auf der linken Spur musste ein 33-Jähriger seinen Skoda abbremsen. Dies bemerkte ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer wohl zu spät und krachte in den Skoda. Damit nicht genug prallte ein 41-Jähriger, der am Steuer eines Fiat saß, noch auf den Mercedes. Drei Menschen wurden bei dem Auffahrunfall leicht verletzt, der Schaden beläuft sich auf etwa 16 000 Euro.