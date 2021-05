Laut der Polizei wurde das Auto am Donnerstag, 20. Mai, zwischen 7 und 18 Uhr, am Folgetag zwischen 9.45 und 18 Uhr und am vergangenen Freitag, 28. Mai, zwischen 7 und 14.30 Uhr zerkratzt. An dem Audi entstand ein Schaden von mehr als 6000 Euro.