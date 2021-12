Polizeibericht aus Leonberg Audi von Autohaus-Parkplatz gestohlen

Leonberg - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem teuren Autodiebstahl geben können, der sich in Leonberg ereignet hat. Zwischen vergangenem Freitag, 3. Dezember, und Donnerstag, 9. Dezember, 15.40 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Audi gestohlen, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Hertichstraße in Eltingen stand. Der schwarze Wagen, Typ RS 6 Avant Performance, der abgemeldet war, stand auf dem Ausstellungs- beziehungsweise Gebrauchtwagenparkplatz des Autohauses. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 60 000 Euro.