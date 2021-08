Polizeibericht aus Leonberg Audi-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Leonberg - Am Montagabend ist es im Leonberger Stadtteil Höfingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und einem vierstelligen Sachschaden gekommen. Um 18.20 Uhr fuhr die 60-jährige Fahrerin eines Mercedes die Ditzinger Straße in Fahrtrichtung Ditzingen entlang, als sie an einem Fußgängerweg abbremsen musste, um einem Passanten die Überquerung zu ermöglichen. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit bemerkte ein 32-jähriger Audi-Lenker den Vorgang zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall wurde der 32-Jährige leicht verletzt. Seine 27-jährige Beifahrerin und die Mercedes-Fahrerin blieben unverletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Angaben der Polizei auf rund 8000 Euro. Der Audi-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.