Leonberg - Im abgesperrten Baustellenbereich in der Weströhre des Engelbergtunnels bei Leonberg ist es am Donnerstag gegen 21.10 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem zwei Mitarbeiter schwere Verletzungen erlitten. Während die beiden 36 und 45 Jahre alten Männer eine Begehung der Baustelle durchführten, setzte ein 39 Jahre alter Arbeiter mit einem VW Transporter im Baustellenbereich zurück und übersah hierbei die beiden Kollegen. Die beiden Verletzten mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg befand sich mit einem Fahrzeug und 14 Einsatzkräften vor Ort.