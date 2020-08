Leonberg - Ein betrunkener Ford-Fahrer hat am Montag einen Unfall gebaut. Gegen 16.50 Uhr war ein 63-jähriger Nissan-Fahrer auf der Kreisstraße 1059 von Höfingen in Richtung Gebersheim unterwegs und wollte etwa auf halber Strecke nach links in einen Feldweg abbiegen. Er musste wegen Gegenverkehr anhalten. Der 61-jährige Ford-Fahrer erkannte dies wohl zu spät und prallte auf den Nissan. Der Fahrer und die 54 Jahre alte Beifahrerin im Nissan wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11 000 Euro. Der Ford-Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Ein Test ergab, dass er 2,8 Promille im Blut hatte.