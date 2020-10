Polizeibericht aus Leonberg Alkohol am Steuer, Unfall gebaut

Leonberg - Auf der L 1187 bei Leonberg hat es am Montagnachmittag gegen 17 Uhr gekracht. Der 65-jährige Unfallverursacher kam mit seinem Mercedes samt Anhänger aus Richtung Glemseck und fuhr in Richtung der Südrandstraße. An der Einmündung zur Neuen Ramtelstraße musste eine 55 Jahre alte VW-Fahrerin an einer roten Ampel anhalten. Das bemerkte der Mercedes-Fahrer hinter ihr offenbar zu spät und fuhr nahezu ungebremst mit seinem Fahrzeuggespann auf den Polo auf. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt.