Polizeibericht aus Leonberg A 8: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Leonberg - Fünf beteiligte Fahrzeuge, drei Leichtverletzte und rund 27 500 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der A 8 kurz vorm Leonberger Dreieck, der sich am Freitag gegen 12.45 Uhr ereignet hat. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, musste ein 59-Jähriger in Fahrtrichtung Karlsruhe/Heilbronn seinen Honda verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 55-Jähriger in seinem Audi kam rechtzeitig zum Stehen. Ein 52-Jähriger in einem Opel dahinter jedoch nicht mehr und fuhr auf. Laut Polizei war er zu schnell unterwegs, ebenso ein zwei weitere Fahrzeuge dahinter, die ebenfalls auffuhren: ein Ford und ein VW-Transporter.