Polizeibericht aus Leonberg 81-Jährige stürzt auf der Eltinger Straße schwer

Gegen 15 Uhr am Donnerstag überquerte eine 81-Jährige zu Fuß die Eltinger Straße, als sich ein VW aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Altstadt näherte. Der Fahrer musste bremsen. Als er, vermutlich gereizt, hupte, erschrak sich die 81-Jährige so sehr, dass sie über eine Bordsteinkante stolperte und mit dem Kopf auf den Asphalt knallte. Der VW-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.