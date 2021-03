Polizeibericht aus Leonberg 72-Jähriger getreten und geschlagen

Leonberg - Zu einer tätlichen Auseinandersetzung ist es am Sonntag gegen 11.50 Uhr in Leonberg-Eltingen auf der Straße Längenbühl gekommen. Einem 72-jährigen Jogger kam ein noch unbekannter Mann und eine Frau mit einem nicht angeleinten Hund entgegen. Aufgrund dessen wich der Jogger in einen Grünstreifen aus. Da der Hund dem Mann offenbar gefolgt war, bat er die Besitzer, das Tier anzuleinen. Hierauf soll es dann zu Streitigkeiten zwischen den beiden Parteien gekommen sein. Der Unbekannte soll dem 72 Jahre alten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Durch den Schlag ging der zu Boden und wurde dort mutmaßlich noch mit Fußtritten malträtiert.