Als der 62-Jährige an die auf dem Automaten befindliche Telefonnummer des Betreibers verwiesen wurde, wurde er aggressiv und beleidigte den Notrufbeamten. Man verwies den Mann an das Polizeirevier Leonberg, was ihn jedoch auch nicht zufrieden stellte. So drohte er dann damit, den Automaten zu zerstören, wenn die Polizei nicht zu ihm käme. Es folgten weitere Anrufe auf der Notrufleitung, in denen er den Beamten drohte und sie mit Kraftausdrücken betitelte.