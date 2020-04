Leonberg - Ein 34 Jahre alter Kunde einer Tankstelle in der Leonberger Straße in Eltingen hat es am Mittwoch gegen 20 Uhr mit einem äußerst aggressiven 50 Jahre alten Mann zu tun bekommen, der ihn bedrohte und beleidigte. Gegen 20 Uhr wollte der Kunde sein Fahrzeug tanken, als der Tatverdächtige den 34 Jahre alten Mann unter Vorhalt eines Küchenmessers auf rassistische Art und Weise beleidigte – und das völlig grundlos. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Während dessen machte sich der 50-Jährige aus dem Staub. Doch die Polizisten entdeckten den 50-Jährigen unweit der Tankstelle. Das Küchenmesser trug er in der Hand. Da er der Aufforderung, das Messer auf den Boden abzulegen, nicht nachkam, musste der Mann schließlich von den Beamten zu Boden gebracht werden. Der gänzlich uneinsichtige, unkooperative und aggressive Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Den Abend und die Nacht musste der Mann in der Zelle verbringen.