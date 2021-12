Renningen - Schwarze und rote Farbschmierereien sind am Samstagvormittag an der Friedrich-Schiller-Schule in Renningen sowie an der angrenzenden Sporthalle entdeckt worden. Eine Streife des Polizeireviers Leonberg zählte bei der Anzeigenaufnahme an der Grund- und Werkrealschule fast 40 Graffiti. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, wird sich aber im vierstelligen Bereich bewegen. Die Ermittlungen zu den Verursachern dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Rufnummer 0 71 52 / 60 50 zu melden.