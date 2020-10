Polizeibericht aus Leonberg 38-Jähriger flippt in einer Bar aus und schlägt zu

Leonberg - Ein äußerst aggressiver Mann ist am Dienstagnachmittag in einer Bar in der Leonberger Brennerstraße ausgeflippt. Der 38-Jährige stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Gegen 15.30 Uhr betrat er laut Polizei die Bar und beleidigte eine 21 Jahre Mitarbeiterin mehrfach. Warum, ist derzeit noch unklar. Dann verließ er die Kneipe zunächst, um ungefähr zwei Stunden später wiederzukommen. Er forderte eine 19-jährige Mitarbeiterin auf, ihn zu bedienen. Als diese sich weigerte, soll der Störenfried auch sie mehrmals beleidigt haben. Dann verließ er abermals die Bar, um nur kurze Zeit später wiederzukommen.