Leonberg - Nach einem Raub, der sich am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr in der Lobensteiner Straße in Leonberg ereignet hat, ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Zwei noch unbekannte Täter sollen einem 25-Jährigen in einer Wohnung zunächst einen vierstelligen Betrag gestohlen haben. Als dieser die beiden auf das fehlende Geld ansprach, wurde er von ihnen in die Lobensteiner Straße zitiert, wo das Geld wieder zurückgegeben werden sollte.