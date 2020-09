Polizeibericht aus Leonberg 24-Jähriger in Ausnahmezustand

Leonberg - Mit einer Anzeige unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss ein 24-Jähriger rechnen. Der Mann sollte am Mittwochnachmittag in Leonberg in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt werden, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Zunächst hatte sich der Mann gegen 16.15 Uhr auf einem fremden Grundstück in der Straße Lohlenbachtäle in Leonberg aufgehalten. Der Grundstücksbesitzer hatte ihn mehrfach gebeten zu gehen, doch der apathisch wirkende 24-Jährige reagierte nicht, sondern blieb regungslos sitzen. Auch als die hinzugerufene Polizei versuchte, Kontakt zu ihm aufzunehmen, gelang dies nicht.