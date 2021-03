Polizeibericht aus Leonberg 20-Jähriger flüchtet vor Polizeistreife

Leonberg - Ein junger Mann hat eine Polizeistreife in der Nacht auf Mittwoch in Leonberg auf Trab gehalten. Die Beamten waren im Bereich Gartenstadt unterwegs, wo derzeit wegen Einbruchsgefahr verstärkt Streife gefahren wird. In der Straße Schweizermühle fiel ihnen der 20-Jährige gegen 0.45 Uhr auf, der zu Fuß unterwegs war und sich auffällig verhalten habe. Als die Polizisten den Streifenwagen wendete, um den Mann zu kontrollieren, rannte er weg. Einer der Beamten nahm die Verfolgung zu Fuß auf.