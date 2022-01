Polizeibericht aus Korntal-Münchingen Wirt missachtet Sperrstunde

Korntal-Münchingen - Eine Gaststätte im Stadtteil Korntal hatte am Montagabend länger als erlaubt geöffnet. Das stellten Beamte des Ditzinger Polizeireviers bei einer Kontrolle fest. Sie trafen in dem Lokal gegen 22.50 Uhr zwölf Gäste an – die es eigentlich spätestens um 22.30 Uhr hätten verlassen müssen. Ab dieser Uhrzeit gilt in Baden-Württemberg laut der Coronaverordnung aktuell eine einheitliche Sperrstunde.