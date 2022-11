Eine böse Überraschung erwartete die Anwohner der Straße „Auf dem Roßbühl“ in Korntal: Am Dienstag zwischen 16.30 und 18 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein dortiges Wohnhaus in ein. Über ein eingeschlagenes Fenster verschafften sich die Unbekannten Zutritt zur Wohnung und durchsuchten im Anschluss das Erdgeschoss. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Ditzingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0 71 56 / 4 35 20.