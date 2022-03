Durch seine unsichere Fahrweise hat ein 92 Jahre alter Madza-Fahrer auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarkts in der Schwieberdinger Straße in Kallenberg am Donnerstag gegen 18.30 Uhr die Aufmerksamkeit einer Zeugin geweckt. Wie die Polizei berichtet, würgte er zunächst den Motor seines Fahrzeugs mehrfach ab und stieß dann gegen eine Leitplanke des Parkdecks.