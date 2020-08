Polizeibericht aus Höfingen 65-Jähriger wird in seinem Haus überfallen

Leonberg - Unbekannte haben am Montagabend einen Mann in seinem Haus in der Lessingstraße in Höfingen überfallen und bedroht. Gegen 21 Uhr klingelten die Täter an der Haustür. Als der 65 Jahre alte Bewohner öffnete, stand ein Mann vor ihm und erklärte, er müsse die Stromzähler im Gebäude ablesen. Im Hausflur soll der Unbekannte den 65-Jährigen von hinten gegen die Wand gedrückt haben. Plötzlich tauchte ein Komplize auf. Der 65-Jährige wehrte sich heftig, doch die beiden Männer brachten ihr Opfer zu Boden. Die Täter hätten den Mann auch mit einem Schraubendreher bedroht und versucht mit Klebeband zu fesseln. Der 65-Jährige wehrte sich weiter und schrie laut um Hilfe. Die Unbekannten ließen schließlich von ihm ab und flüchteten.