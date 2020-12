Herrenberg - In einer Discounter-Filiale in Herrenberg sollen sechs Mitarbeiterinnen im Alter von 29 bis 42 Jahren vermutlich seit 2018 in großem Stil Waren aus den Verkaufsräumen geschafft und dabei einen Schaden von rund 160 000 Euro angerichtet haben. Das teilten das Polizeipräsidium Ludwigsburg und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch mit. Die vier Frauen sollen dabei mit einem 39-Jährigen zusammengewirkt haben, der nicht im Markt beschäftigt war.