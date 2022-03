Polizeibericht aus Hemmingen Unbekannter beleidigt drei Frauen

Hemmingen - Mit rassistischen Beleidigungen haben sich laut Aussagen der Polizei am Mittwoch gegen 21.35 Uhr drei Frauen in der Freiherr-von-Varnbüler-Straße in Hemmingen konfrontiert gesehen. Eine 21-Jährige hatte demnach wohl versehentlich ihr Auto auf einem mit Absperrband abgetrennten Teil des Parkplatzes eines Lebensmittelmarktes abgestellt. Als sie ihr Fahrzeug wegfahren wollten, unterstützten sie dabei zwei jeweils 51-jährige Verwandte, indem sie das Absperrband anhoben.