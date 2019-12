Polizeibericht aus Heimsheim Schokonikoläuse und Äxte gestohlen

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am frühen Morgen des 25. Dezembers in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Klaffstein“. Hierbei drang der noch unbekannte Täter gegen 1 Uhr gewaltsam in eine Wohnung ein, während deren Inhaber nicht zuhause war. Es wurden unter anderem eine größere Menge Münzgeld, zwei Äxte und mehrere Pakete gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.