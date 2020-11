Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt ein 40-Jähriger mit seinem Fahrrad aus Richtung Heimsheim kommend an einer roten Ampel an. Als diese grün wurde, fuhr er los in Richtung Mönsheim. Zeitgleich wollte der 57-jährige Fahrer eines VW-Transporters nach links in Richtung Autobahn abbiegen, obwohl er Rot hatte. Der Radfahrer musste stark bremsen und sich am Transporter abstützen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.