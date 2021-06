Ein Schaden von mindestens 40 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 8 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 2 Uhr. Nach derzeitigem Stand der Polizeiermittlungen war ein 23-jähriger Sattelzug-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Heimsheim in Richtung Stuttgart unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er nach rechts in den Grünstreifen und lenkte nach links. Daraufhin krachte er gegen die Mittelschutzplanke und kippte nach dem erneuten Gegenlenken auf die rechte Seite in der Böschung um. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Die Bergungsmaßnahmen und Reinigungsarbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Unfallstelle war zwar passierbar, dennoch bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.