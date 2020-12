Heimsheim - Der Mercedes eines 21-Jährigen hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Autobahn A 8 überschlagen, dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer kam nach derzeitigem Kenntnisstand kurz nach Mitternacht in Fahrtrichtung Karlsruhe auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der 21-Jährige musste leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes wurde abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden von rund 90 000 Euro. Zeitweise waren beide Fahrbahnen in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt. Kurz vor drei Uhr konnten die Fahrbahnen wieder für den Verkehr freigegeben werden.