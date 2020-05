Heimsheim - Unbekannte haben von Montag auf Dienstag versucht, in ein Wohnhaus in Heimsheim einzudringen. Die Täter wollten offenbar mit einem spitzen Werkzeug die Eingangstür des in der Dickenbergstraße befindlichen Gebäudes aufhebeln. Nachdem sie daran jedoch scheiterten, ergriffen sie unerkannt die Flucht. Ein Schaden ist nicht entstanden. Zeugenhinweise an die Polizei, Telefon 0 70 41 / 9 69 30.