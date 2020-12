Heimsheim - Leichte Verletzungen hat ein Fahrer eines Dacia am Dienstagmorgen gegen 5.10 Uhr bei einem Unfall auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart davongetragen. Auf Höhe der Auffahrt Heimsheim verlor der 18-Jährige auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß in der Folge mehrmals gegen den auf der mittleren Spur fahrenden Lkw eines 71-Jährigen.