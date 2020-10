Heimsheim - Eine aufmerksame Zeugin hat am späten Samstagabend einen Autofahrer beobachtet, der Schlangenlinien fuhr. Gegen 22.30 Uhr fuhr der 23-Jährige auf der Landesstraße 1179 in Höhe Heimsheim vor ihr her. Die Zeugin rief die Polizei, die den Mann auf einem Parkplatz zwischen Heimsheim und Hausen antraf. Die Beamten machten bei ihm einen Atemalkoholtest und stellten fest, dass der 23-Jährige knapp 2,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein wurde einbehalten.