Polizeibericht aus Heimsheim Bauwagen auf einer Wiese ausgebrannt

Heimsheim - Ein Bauwagen hat auf einem Wiesengrundstück nahe der Landesstraße 1179 bei Heimsheim gebrannt, sodass am frühen Dienstagmorgen die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr ausgerückt sind. Die Meldung über das Feuer war gegen 2.15 Uhr eingegangen. Demnach stand auf einem Wiesengrundstück nahe der Straße zwischen Hausen und Heimsheim ein Bauwagen in Flammen. Auch ein Holzunterstand wurde in Mitleidenschaft gezogen.