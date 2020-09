Heimsheim - Auf der Straße zwischen Heimsheim und Malmsheim hat es am Samstagmorgen erneut einen Unfall gegeben. Wie die Polizei berichtet, war gegen 10.30 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem VW in Richtung Malmsheim unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich dabei und kam auf der Seite zum Liegen.