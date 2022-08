Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht von Donnerstag, 25. August, auf Freitag, 26. August, in Heimerdingen einen schlechten Scherz erlaubt. Im Bereich der Einmündung Gebersheimer Weg und Wolfswiesenweg entfernte er zwei Gullideckel aus dem Boden und legte sie auf die Fahrbahn. Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie etwaige Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Telefonnummer 0 17 56/4 35 20, in Verbindung zu setzen.