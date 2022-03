Gerlingen - Einen Sachschaden von rund 3000 Euro hat ein bisher unbekannter Täter bei einem Einbruch in die Pestalozzi-Schule in Gerlingen verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hebelte der Unbekannte zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, die Haupteingangstür zu dem Gebäude in der Hasenbergstraße auf. Im Gebäude selbst hebelte er mindestens drei weitere Türen auf, fand jedoch offensichtlich nichts Stehlenswertes vor. Die Polizei in Gerlingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0 71 56 / 9 44 90.